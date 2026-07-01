Розслідування загибелі командира Кононнікова триває. У справі з'явилися нові деталі. Про них розповіло "Слідство.Інфо".

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Які нові деталі з'явилися у справі про загибель командира 154 ОМБр?

Спеціалізовна прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомляла, що вхідний отвір від кулі був на лівій скроні командира. Однак джерела видання "Слідства.Інфо" у поліції спростовують цю інформацію.

Там кажуть, що насправді вогнепальне поранення було справа, а вистріл був зроблений з "близької відстані". Пістолет виявили під рукою командира.

Редакція видання отримало фото загиблого. На ньому видно кров із лівого вуха. Саме тому хтось міг хибно подумати, що то і є рана.

Окрім того, за словами джерел, стало відомо, що незадовго до смерті Кононніков надсилав рідним і колегам голосові повідомлення та викурив сигарету.

Зверніть увагу! На запитання видання, де все таки був вхідний отвір від кулі, у Спеціалізованій прокуратурі відповіли, що судово-медична експертиза ще триває.

Нагадаємо, що тіло Кононнікова виявили з вогнепальним пораненням голови о 07:38. У поліції зазначили, що попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці розслідують кілька версій загибелі командира. Серед них – самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю.

Зауважимо, що Володимир Кононніков очолював 154-ту окрему механізовану бригаду, створену у 2023 році. До цього він служив у Десантно-штурмових військах, де мав позивний "Конан".

Бригада під його командуванням воювала на Харківському, а згодом на Запорізькому напрямку, зокрема біля Гуляйполя. У 2024 році президент нагородив Кононнікова орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а у 2018 році він отримав орден III ступеня.