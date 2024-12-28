Навеки в строю: в Донецкой области погиб военный с Полтавщины Владимир Козченко

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Во время выполнения боевого задания на войне погиб военнослужащий Владимир Козченко.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина в комментарии Общественному. Свой последний бой он встретил 19 декабря под Покровском.

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Что известно о гибели защитника

Военнослужащий из Машевской громады Владимир Козченко отдал жизнь, защищая Украину от российской армии в Донецкой области.

Старший сержант Козченко Владимир Алексеевич погиб 19 декабря 2024 года в районе города Покровск Донецкой области во время выполнения боевого задания с целью защиты Украины от российских оккупантов,

– рассказал Истомин.

На Facebook-странице Машевского поселкового совета рассказали, что Владимир Козченко родился 4 июня 1975 года и жил в селе Селещина Машевской общины.

Он добровольно присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Воин имел звание старшего сержанта и занимал должность старшего стрелка-оператора 9 механизированной роты механизированного батальона.

Военнослужащий участвовал в боях под Авдеевкой и Бахмутом, а также почти год был частью подразделения противовоздушной обороны Украины. Последние месяцы воевал на покровском направлении.

У погибшего героя остались жена и сын. Информацию о дате прощания с воином сообщат позже.