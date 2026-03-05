"Отдал жизнь за свободу": в Николаевской области попрощались с защитником Владимиром Мельником

В Николаевской области попрощались с украинским военнослужащим Владимиром Мельником, который еще летом 2024 года погиб в Луганской области.

Об этом сообщила Баштанская территориальная община. Вероятно, длительное время защитника считали пропавшим без вести.

Смотрите также Отдали жизнь за свободу: на фронте погибли тернополяне Алексей Сидорчук и Олег Милян

Когда и где погиб защитник?

Согласно обнародованной информации, Владимир Мельник родился 27 июля 1981 года, был родом из Баштанки. К сожалению, 7 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в Луганской области защитник погиб.

Светлая память о Владимире навсегда останется в наших сердцах как о мужественном воине, преданного сына Украины, который отдал жизнь за свободу и независимость государства. В это скорбное время разделяем боль вашей потери,

– написали в территориальной общине.

Городской совет выразил соболезнования семье и близким погибшего защитника. На момент гибели Владимиру было 42 года. Известно, что прощание с украинским военным состоялось в среду, 4 марта, в вышеупомянутой Баштанке.

Прощание с Владимиром Мельником: смотрите видео

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Владимира. Вечная память Герою!

Кого еще потеряла Украина в войне?