Чего боится Путин: Давидюк назвал 3 главных критерия
ФСБ России проведет учения возле администрации президента с возможным использованием бронетехники. В Кремле боятся и не могут обеспечить безопасность Владимиру Путину.
Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он также предположил, как понять, когда Путин действительно умрет.
Читайте также Это делает "конферансье войны": кто и для чего сделал вброс о смерти Путина
Три главных страха Путина
По словам Давидюка, в России не знают, как защитить Путина от своих же. Ведь кремлевский диктатор проявил слабину и все поняли, что силы он явно не олицетворяет.
Первое, он сейчас боится "своих". Во-вторых, он понял, что "свои" продаются нашим. В-третьих, он боится наших, которые очень легко научились проникать на территорию России, Москвы, Кремля. И он понимает, что наши агентурные сети и спецслужбы выросли,
– заметил политолог.
Также Владимир Путин осознает, что Вооруженные Силы Украины настолько накачали "мышечную систему", что способны одним ударом разбить путинскую систему.
Я так виртуально говорю сейчас, но это разные технологические вещи. В частности, сотрудничество с западной разведкой и коллегами, совместное использование их данных и многих других вещей. Поэтому он это знает, он это видит и понимает, что у нас ненависть максимальная. А как найти технологии – это вопрос только времени,
– объяснил Николай Давидюк.
Как понять, что Путин умер
Давидюк допустил, когда Путин умрет, в России начнется большая грызня. Украине нужно этим воспользоваться и сразу заходить в Крым и Донбасс. Ведь сначала россияне не будут понимать, что и как контролировать.
И новый, который зайдет, ему сначала нужно легитимироваться как президенту. Под это мы скажем: "Хорошо, признавай возвращение территорий". И тогда эта история "путинизма" будет завершена,
– подчеркнул политолог.
Николай Давидюк предположил, что будет указывать на смерть Путина: смотреть видео
Ведь в России ослабли люди, техника и стратегия на два – три поколения. Давидюк считает, что к власти в России не придет более сильный и агрессивный президент, поскольку для этого необходим ресурс.
Поэтому сейчас этого нужно ( Путина сбросить – 24 Канал) и смотреть, что будет дальше. Я немного не согласен, что его смерть ничего не изменит. Сменит. Сменит даже больше, просто это нужно дожать,
– отметил Николай Давидюк.
Вброс о смерти Путина: что известно
- О смерти Владимира Путина сообщили из телеграм-канала "Генерал СВР", который ведет российский политолог и видеоблогер Валерий Соловей. Профессор постоянно заявляет, что вот-вот российский президент умрет, а в Кремле точно уже есть несколько его преемников. Однако распространение такой информации очень выгодно определенному кругу лиц.
- Российская оппозиционерка Ольга Курносова допустила, что информация о смерти Путина появилась не просто так. Вероятно, Кремль хочет обнаружить тех, кто обрадуется этой новости и сразу почистить свои ряды в преддверии президентских выборов. Кроме того, если президент России действительно умрет, то в Кремле будут пытаться скрыть этот факт, но не больше нескольких дней.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен пояснил, что каналы, распространяющие вброс о смерти Путина, хотят стать популярными или "повысить градус" популярности. Ведь сейчас эта ситуация пользуется спросом.