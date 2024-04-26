Экс-сотрудник КГБ рассказал, какие операции может делать Путин

После так называемых выборов президента России 71-летний Владимир Путин отправился в отпуск якобы подлечить здоровье. Однако несмотря на внешний "хороший" вид, с главой Кремля много работают врачи и хирурги.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 каналу, что походка у Владимира Путина теперь как у старика. Хотя он имеет хорошую медицинскую службу.

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Лифтинг для Путина

Он отметил, что некоторые люди говорили, что Путин некоторое время пользовался услугами израильских врачей.

Однако после того, как Путин организовал атаку ХАМАС на Израиль, израильские врачи отказались его лечить, а израильские фирмы отказались передавать ему медикаменты, которые были ему нужны для поддержания самочувствия,

– сказал Сергей Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ предполагает, что это может быть причиной того, почему Путин исчезал на какое-то время.

Перед инаугурацией и другими публичными мероприятиями ему надо было сделать лифтинг – подтянуть кожу, убрать двойной подбородок, который начал провисать, и тому подобное. Это требует времени, потому что хоть сами операции несложные, но после них образуются синяки и нужно несколько дней, иногда недель, пока можно появиться на публике без грима,

– отметил Жирнов.

Он добавил, что Путина могут и гримировать, даже если будут синяки, потому что у него со здоровьем, к сожалению, гораздо лучше, чем у Кадырова, который значительно моложе его.

Сценарий смерти Путина существует: кратко

"Проект" о болезни и смерти Путина был запущен еще более 5 лет назад. Он активно отрабатывается внутри России и, вероятно, при участии спецслужб разных стран.

Интересно, что российская пропаганда не "скрывает" тот факт, что Путин не бог, не вечен и может когда-то умереть.

Путин понимает это и сам прилагает меры, чтобы иногда всколыхнуть толпу огласками о "внезапной остановке сердца" и тому подобное.

Сценарий смерти Путина могут запустить тогда, когда окружению это будет выгодно.

В то же время советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что смерть Путина не остановит войну, ведь еще не "убрано" большое количество россиян, которые заинтересованы в уничтожении Украины и войне геноцидного типа.

47-летний лидер Чечни Рамзан Кадыров уже несколько лет серьезно болеет некрозом поджелудочной железы, смертность от которой достигает 80%. Еще в 2019 году он начал исчезать из публичного пространства, заявляя то о гриппе после поездки в горы, то об отравлении, которые лечили почему-то курсом капельниц.Сначала Кадыров сильно похудел, что было первым симптомом панкреонекроза, а потом увеличился в размерах в полтора раза по причине отказа почек и застоя жидкости в легких. Сейчас болезнь прогрессирует.