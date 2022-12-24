Тотальное безумие: в WSJ разоблачили, какое черное будущее Путин готовит для России
Источник:WSJ
Россия терпит тотальные неудачи на фронте. Оккупантам наносят колоссальные потери и показывают, что у них нет никаких шансов в Украине. Тем временем Владимир Путин не планирует останавливаться.
Путину совершенно безразлично, сколько российских оккупантов ликвидируют в Украине. Захватчикам на фронте не разрешают убегать.
Обратите внимание С придуманными успехами: Путин получает только положительную информацию о войне в Украине
Бункерный дед ожидал, что война будет быстрой и триумфальной. Тем временем единственный результат, который достигла Россия – более 101 тысячи оккупантов в черных пакетах.
Окружение держит Путина в "сумасшедшем пузыре". Ему докладывают о каких-то мифических успехах и существенно умаляют масштабные поражения российских захватчиков.
Путин готов на все, чтобы реализовать свои безумные планы. Диктатору безразлично, что дальше будет с Россией, которая уже готова развалиться на части. Путин готов бросить страну-террористку в годы мобилизации и экономического кризиса.
2022 год – время удручающих неудач Путина
Йенс Столтенберг – генсек НАТО – заявил, что 2022 год стал временем удручающих неудач для Путина. Бункерный дед существенно недооценил Украину и НАТО.
Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины,
– сказал Генсек.
Страны мира продолжат поддерживать Украину.