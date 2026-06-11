Майор ВСУ предположил, к каким действиям Путина зимой следует готовиться Украине

В New York Post опубликовали материал о том, что Владимир Путин готовит новое зимнее наступление, чтобы заставить Украину пойти на уступки, а также планирует возобновить масштабные удары по Украине. Однако такое сообщение является преувеличением.

Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив при этом, что решение относительно стратегии на зиму российский диктатор примет не раньше сентября. Пока что в Кремле могут лишь предполагать различные сценарии.

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О действиях Путина зимой

Майор ВСУ объяснил, что различные варианты развития событий рассматривают и в Украине. Сейчас наша страна пытается достичь перемирия, остановки боевых действий на линии соприкосновения и переговоров.

Однако пока Россия не хочет идти на уступки и садиться за стол переговоров.

Поэтому нам нужно готовиться к более длительной войне. Этот сценарий мы тоже прорабатываем,

– подчеркнул военный.

Ткачук также отметил, что сообщения о предстоящем зимнем наступлении не являются чем-то новым для Украины. Очевидно, что Москва намерена продолжать войну, поэтому и будет готовить наступательные кампании.

Майор ВСУ рассказал о планах россиян: смотрите видео

Однако важно отметить, что летняя кампания этого года на определенных направлениях фронта провалилась и россияне сконцентрировались на тактико-оперативном уровне на участке вокруг Константиновки.

К слову, пока в Кремле делают ставку на количество живой силы на фронте, по сравнению с прошлым годом желающих воевать по контракту в России уменьшилось на 20%. На фоне высоких потерь на фронте россиянам становится все сложнее вербовать новобранцев.