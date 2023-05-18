Все созрело для серьезного переворота, – Пионтковский сказал, кто может устранить Путина

Вскоре в России может начаться серьезный государственный переворот. Кремлевского диктатора Владимира Путина просто устранят.

По мнению Андрея Пионтковского, это может сделать только Юрий Ковальчук. На Пригожина же ставку не делают, его используют как инструмент. Такое мнение озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США 24 Каналу.

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Братья Ковальчуки – это единственные люди, на которых Владимир Путин смотрит снизу вверх. Главное, назвать виновных в катастрофе, и они уже готовы. Речь идет о бездарном военном руководстве – минобороны и генштабе.

После того, как год народ слышит, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов предатели, возникают мысль: "А где же главнокомандующий? Как же при нем все эти предательства совершались?",

– заметил публицист.

Главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину давно разрешили и главнокомандующего захватывать. Он призывает солдат развернуть оружие против тех, кто навязал им эту трагедию. "Порвите этих офицеров, и, собственно, идите на Рублевку – там основные враги, там олигархи, которые ограбили страну и втянули в эту войну".

Такой смелой антивоенной пропагандой сейчас позволено заниматься Пригожину. Все созрело до серьезного переворота, и сигналом для этого будет украинское наступление,

– считает Пионтковский.

По словам Пионтковского, диктатора свергнут для того, чтобы продать населению прекращение войны. Мол, "мы героически сражались, почти взяли Бахмут, но предатели нам нанесли удар ножом в спину".

"Кроме того, товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, поэтому он себя сейчас плохо чувствует себя и отправляется на длительное лечение куда-нибудь в древние тибетские монастыри Китая". А мы здесь будем вынуждены договорится о выводе наших войск", – подытожил Андрей Пионтковский.

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