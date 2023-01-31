Шабаш накануне года вторжения: Путин все же обратится к федеральному собранию России

Владимир Путин в декабре 2022 года перенес свое обращение к федеральному собранию России. Тогда он пытался высидеть в бункере хоть какие-нибудь хорошие для России новости. Однако таких не было и не будет. В то же время Путин все же решил "вещать".

В декабре 2022 года Путин пытался объяснить, почему боится произнести свою маразматическую речь. В Кремле заявили, что бункерный дед хочет "лучше разобраться в ситуации".

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Никаких деталей пока не раскрывают. Вероятно, Путин еще и сам не знает, о чем будет врать в этот раз. Возможно, в Кремле еще и не определились, кого покажут на этот раз. Подлатают настоящего бункерного деда или выпустят на арену цирка его двойника.

А Путин – "настоящий"?

К слову, Кирилл Буданов – глава украинской разведки – уже сомневается в "подлинности" Путина. Он отметил, что этот вопрос остается "открытым". Раньше о том, жив ли бункерный дед до сих пор, усомнился и президент Владимир Зеленский.

Буданов еще осенью 2022 года рассказал, что Путин имеет не менее 3 двойников. Мало того, что каждому из них не посчастливилось походить на бункерного деда, то еще и пришлось делать пластические операции, чтобы достичь максимального эффекта.

Раньше двойники только иногда "выходили в люди". В то же время, теперь им все чаще приходится играть роль Путина.