У россиян крики и паника: как заявление Буданова повлекло за собой новую волну "охоты на ведьм"

В Москве каждый день новые проблемы. На этот раз заявление Кирилла Буданова вызвало переполох у всей кремлёвской братии из-за подозрений, что среди них есть украинские агенты.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Это парализовало работу всего президентского аппарата страны-террориста.

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"Заявление Буданова спровоцировало очередную "охоту на ведьм" в России. Начали проверять абсолютно всех на наличие родственников и знакомств в Украине, – и оказалось, что такие контакты есть почти у всего близкого окружения Владимира Путина", – говорит военный эксперт.

Аресты, увольнения и допросы в Кремле

В результате проверок трех человек посадили, 31 человека уволили или перевели в другие структуры. Еще больше людей подверглись давлению: их вызвали на допросы и проводили проверки.

"Одно только заявление нашего главного разведчика – и у россиян крики и паника", – резюмировал Олег Жданов.

Переполох в Кремле из-за заявления Буданова: смотрите видео

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