Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Це паралізувало роботу усього президентського апарату країни-агресорки.
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"Заява Буданова спровокувала чергове "полювання на відьом" у країні-терористці. Почали перевіряти абсолютно усіх, хто має родичів, знайомства в Україні, – і виявилось, що такі контакти має майже усе близьке оточення Владіміра Путіна", – каже військовий експерт.
Арешти, звільнення та допити у Кремлі
У результаті перевірок трьох людей посадили, 31 людину звільнили або перевели в інші структури. Ще більше людей потрапили під тиск: їх викликали на допити та проводили перевірки.
"Одна лише заява нашого головного розвідника – і у росіян крики та паніка", – резюмував Олег Жданов.
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