Лютый позор: Путин сыграл против себя во время выступления на "экономическом форуме"

Владимира Путина привезли выступить на так называемом "экономическом форуме", который проходит в Санкт-Петербурге. Учитывая, что говорить о российской экономике уже нечего, бункерный руководитель перешел к оскорблениям мировых политических лидеров. И это лютый позор для пока еще президента одного из крупнейших по территории государств.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил некоторые действия Владимира Путина и с чем они связаны.

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Позор Путина

Во время выступления на "экономическом форуме" Владимир Путин обидел Владимира Зеленского. Бункерный дед назвал украинского Президента "позором еврейского народа". Кроме этого упомянул и о премьер-министре Великобритании Рише Сунаке, мол тот не относится к европеоидной расе. Таким образом Путин сам стал еще большим позором.

Одно дело, когда кто-то в бытовом разговоре вспоминает национальность того или иного человека, и это свидетельствует о плохом тоне. Но когда глава одного государства начинает говорить о национальности главы другого – это лютый позор,

– отметил Яковенко.

Отметим, главный раввин Украины Моше Реувен Асман написал, что гордится Владимиром Зеленским и подчеркнул, что весь мир будет гордиться украинским лидером. А в Украине нет неонацистов (о чем регулярно лжет Путин), а есть порядочные люди, защищающие свою Родину.

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Конечно, не обошлось на "экономическом форуме" без обсуждения украинского контрнаступления и уже недействующих очередных пугалок ядерным оружием, подчеркнул оппозиционный журналист. Даже кривые попытки Путина скопировать действия Владимира Зеленского и его наигранное "быть ближе к народу" не спасут его от позорного провала.

"Путин воспринимает политику личностно: не США, а Байден, не Германия, а Шольц, не Украина, а Зеленский. В голове этого уже пожилого человека, когда-то торжествовавшего властью над великой державой, происходит процесс ее потери и проигрыша. Так он заканчивает свою жизнь", – объяснил Яковенко.

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