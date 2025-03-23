Трамп вообще ничего не заподозрил: спецслужбы России филигранно ударили по его слабому месту

Специальный посланник Стив Уиткофф после второго визита в Россию заявил, что Владимир Путин заказал портрет Дональда Трампа у ведущего российского художника и попросил Уиткоффа передать подарок президенту США. Очевидно, что он не будет висеть в помещениях Трампа, но здесь спрятан психологический трюк от Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что российские спецслужбы детально изучают психологию мировых лидеров, с которыми работает Кремль. Более того, в истории с портретом Путин нажал на Виткоффа благодаря еще одной вещи.

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Портрет – качественная работа российских спецслужб

Генерал армии отметил, что принятие портрета от Путина – это стратегическая ошибка США. Трамп принимает жест доброй воли от страны, которая осуществляет террор.

Маловероятно, что россияне спрятали в портрете какой-то микрофон для прослушивания. Даже если так, американцы имеют сверхмощные возможности для проведения проверки. В США существует качественная система защиты президента.

Вероятнее всего, этот портрет не будет висеть ни в Белом доме, ни в других помещениях, где будет находиться Трамп.

Однако важно здесь другое – спецслужбы России, а они имеют опыт, четко, глубоко, фактически до миллиметра изучают психологию мировых лидеров, которые даже не осознают, что на них действуют эффективные модели убеждения и управления,

– подчеркнул он.

Одним из таких актов является как раз подарок в виде портрета Трампу. Кремль преподнес этот подарок от первого лица, то есть Путина, и отметил, что написал портрет "особый" российский художник.

Интересно! Психолог Елена Шершнева рассказала, что Трамп по типу личности является нарциссом. Такие люди очень уязвимы, им не хватает сочувствия, внутренней эмпатии и стремление договориться на дружеской ноте.

Не портретом единым

В этой истории есть не менее важная и интересная деталь – Путин рассказал Виткоффу, что он ходил молиться к священнику за "своего друга", то есть Трампа, когда в него стреляли.

Это удар в слабое место, эти слова заиграли на чувствительных струнах Трампа. Президент США еще до выборов считал, что Украина четко поддерживает представителя от демократов Камалу Харрис, а тут оказывается, что за него переживал Путин да еще и молился,

– сказал Маломуж.

Он добавил, что таких факторов влияния от России на США есть сотни, Кремль пытается задобрить не только президента США, но и его окружение.