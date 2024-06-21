Огромное количество: какие угрозы от оружия, которое Россия получит от КНДР

Российский диктатор Владимир Путин нанес визит в КНДР. Туда глава Кремля поехал за военной помощью от Ким Чен Ына, который уже успел передать несколько миллионов единиц артиллерийских боеприпасов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, рассказал 24 Каналу, что Россия получит большое количество боеприпасов, в частности к самой массовой реактивной системе. Кроме этого, КНДР может передать ракеты, которые наносят удары на огромное расстояние.

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Угрозы от оружия

По словам Черника, теперь Россия получит от Северной Кореи огромное количество боеприпасов. Страна-агрессор уже получила от КНДР несколько миллионов единиц артиллерийских боеприпасов. Конечно есть нюанс – минометные выстрелы, а именно минометы калибром до 82 миллиметров. Однако все равно удар можно наносить на 4 – 6 километров, что является довольно большим расстоянием.

Вот здесь они точно о чем-то договорятся. И не забываем, что самая массовая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" выпущен вне 5 тысяч установок, значительная часть их есть в Северной Корее, они также научились производить к ней боеприпасы,

– подчеркнул военный эксперт.

Что еще может дать КНДР

Черник добавил, что больше, вероятно, КНДР России ничего не предоставит. Однако есть еще ракета Р-17 "Эльбрус", которая может наносить удары на расстояние до 900 километров. Россияне потеряли свои производственные мощности этих ракет, а корейцы сохранили, приумножили и улучшили.

В этой триаде все будет вращаться. Взаимно, не сомневаемся, что Россия даст (КНДР – 24 Канал) в части улучшения изготовления и ускорения ядерного оружия,

– отметил военный эксперт.