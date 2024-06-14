Путин во время речи в российском МИДе поразил новыми циничными заявлениями: главные тезисы
Российский президент Владимир Путин 14 июня прибыл на встречу в МИД. Во время своего выступления он сделал ряд новых циничных заявлений.
О циничных заявлениях о "мирных переговорах" с Украиной, "мир" в мире и другие главные тезисы российского президента – передает 24 Канал.
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Путин сделал ряд новых циничных заявлений
Российский президент также высказался о том, что сейчас активно обсуждают то, что Россия может готовить нападение на страны Европы. Путин назвал это "домыслами". по словам российского президента, Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией. Стоит отметить, что он так же отрицал намерения развязать полномасштабную войну против Украины. Владимир Путин во время своего выступления повторял классические тезисы российской пропаганды. По словам российского президента, мир близко подошел к точке невозврата. Так он прокомментировал призывы Запада нанести стратегическое поражение России. Лавров заявил, что Россия будет использовать новую инициативу Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем. Во время своего выступления российский президент высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра". Условия, которые выдвинул Путин: В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых. Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства. Так, российский президент начал свою циничную речь с заявления о том, что мир якобы стремительно меняется, и как раньше не будет – ни в глобальной политике, ни в экономике.
Путин о возможном нападении на Европу
Путин о Западе
Циничное заявление о мирных переговорах
Российский президент также высказался о том, что сейчас активно обсуждают то, что Россия может готовить нападение на страны Европы. Путин назвал это "домыслами".
по словам российского президента, Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией.
Стоит отметить, что он так же отрицал намерения развязать полномасштабную войну против Украины.
Владимир Путин во время своего выступления повторял классические тезисы российской пропаганды. По словам российского президента, мир близко подошел к точке невозврата.
Так он прокомментировал призывы Запада нанести стратегическое поражение России.
Лавров заявил, что Россия будет использовать новую инициативу Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем.
Во время своего выступления российский президент высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра".
Условия, которые выдвинул Путин:
В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых.
Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства.
Так, российский президент начал свою циничную речь с заявления о том, что мир якобы стремительно меняется, и как раньше не будет – ни в глобальной политике, ни в экономике.