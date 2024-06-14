Путин во время речи в российском МИДе поразил новыми циничными заявлениями: главные тезисы

Российский президент Владимир Путин 14 июня прибыл на встречу в МИД. Во время своего выступления он сделал ряд новых циничных заявлений.

О циничных заявлениях о "мирных переговорах" с Украиной, "мир" в мире и другие главные тезисы российского президента – передает 24 Канал.

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Путин сделал ряд новых циничных заявлений