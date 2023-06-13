Это меняет сознание, – Путин рассказал, как попал под обстрел в вертолете

Российский диктатор заявил, что якобы на вертолете попал под обстрел. По словам Владимира Путина, это произошло во время его визита в Чечню.

Об этом диктатор рассказал во время общения с так называемыми военкорами. Путин заявил, что этот случай якобы "изменил сознание", сообщает 24 Канал.

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Попал под обстрел в новогоднюю ночь

Российские пропагандисты дублируют сказки Путина в сети и рассказывают о "мужестве" своего вождя. В частности, на конференции с так называемыми "военкорами" российский диктатор рассказал любопытный случай из своей биографии.

Если послушать басни Путина, то он якобы на вертолете попал под обстрел. Произошло это в новогоднюю ночь в Чечне – с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года. Тогда Путин только начал исполнять обязанности главы государства. Кстати, в одноименном фильме диктатор тоже рассказывал об этом случае.

Путин заявил, что сначала подумал, что это звуки салюта, потому что была новогодняя ночь. Однако лётчики сообщили, что это обстрел.

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