Про це диктатор розповів під час спілкування з так званими "воєнкорами". Путін заявив, що той випадок нібито "змінив свідомість", повідомляє 24 Канал.

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Потрапив під обстріл у новорічну ніч

Російські пропагандисти дублюють казки Путіна у мережі й розповідають про "мужність" свого вождя. Зокрема, на конференції з так званими "воєнкорами" російський диктатор розповів цікавий випадок зі своєї біографії.

Якщо послухати байки Путіна, то він буцімто на гелікоптері потрапив під обстріл. Сталося це у новорічну ніч у Чечні – з 31 грудня 1999 року на 1 січня 2000 року. Тоді Путін лише почав виконувати обов'язки голови держави. До слова, в однойменному фільмі диктатор теж розповідав про цей випадок.

Путін заявив, що спочатку подумав, що це звуки салюту, бо була новорічна ніч. Проте льотчики повідомили, що це обстріл.

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