Большой хаб для обхода санкций: поедет ли Путин в Турцию
Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал, что в августе к нему должен приехать президент страны-агрессора Владимир Путин. Но приедет ли туда российский диктатор, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда, зависит от того, насколько Россия сейчас зависит от Турции.
Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что благодаря Турции страна-агрессор обходит санкции. Отметим, что с российским диктатором Эрдоган намерен обсудить полномасштабную войну России с Украиной.
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"Турция – это большой хаб для России для обхода санкций. Есть отдельные моменты, которые турки закрывают, но большей частью большое количество электроники едет, какие-то товары бытовые, которых сейчас в России нет", – отметил Ступак.
Россияне пытаются открывать банковские учреждения и вести бизнес через Турцию. Если эта зависимость действительно велика, и россиянам нет, куда деваться, то в Турцию придется ехать.
Не знаю кто поедет – сам Путин или его двойник. Но придется ехать,
– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.
Отношения Турции и России
Сейчас Турция получает хорошую выгоду от зерновой инициативы. Страна получает около 3,5 миллиона тонн украинского зерна. И это очень хороший бизнес. Также Турция сейчас очень важный партнер для России и ее экономики.
"У Турции и России уже были отношения – то взлеты, то падения. "Был нож в спину", потом "нет ножа в спину". Россияне давили у себя на границе турецкие помидоры, огурцы. Потом все прошло и снова – "мир, дружба, жвачка", – подчеркнул Иван Ступак.
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Турция поддерживает Украину, а россияне в истерике
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились об усилении сотрудничества в сфере обороны и возвращении в Украину командиров из "Азовстали". В Турции украинские защитники находились по протекции Эрдогана и должны были оставаться там до конца войны. По этому поводу в России начали жаловаться. Мол, Владимира Путина снова "обманули".
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России никто не сообщал о передаче Украине командиров "Азова". Песков отметил, что это "нарушение условий договоренностей". Мол, "условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев".
- Истерику и проклятия россиян вызвало и заявление президента Турции о том, что Украина имеет право стать членом НАТО. Реджеп Эрдоган заявил, что и дальше будет помогать Украине.