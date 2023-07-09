Большой хаб для обхода санкций: поедет ли Путин в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал, что в августе к нему должен приехать президент страны-агрессора Владимир Путин. Но приедет ли туда российский диктатор, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда, зависит от того, насколько Россия сейчас зависит от Турции.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что благодаря Турции страна-агрессор обходит санкции. Отметим, что с российским диктатором Эрдоган намерен обсудить полномасштабную войну России с Украиной.

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"Турция – это большой хаб для России для обхода санкций. Есть отдельные моменты, которые турки закрывают, но большей частью большое количество электроники едет, какие-то товары бытовые, которых сейчас в России нет", – отметил Ступак.

Россияне пытаются открывать банковские учреждения и вести бизнес через Турцию. Если эта зависимость действительно велика, и россиянам нет, куда деваться, то в Турцию придется ехать.

Не знаю кто поедет – сам Путин или его двойник. Но придется ехать,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Отношения Турции и России

Владимир Путин не поехал в начале июня в Турцию на церемонию инаугурации Реджепа Эрдогана. Вместо российского диктатора там был спикер госдумы России Вячеслав Володин.

Сейчас Турция получает хорошую выгоду от зерновой инициативы. Страна получает около 3,5 миллиона тонн украинского зерна. И это очень хороший бизнес. Также Турция сейчас очень важный партнер для России и ее экономики.

"У Турции и России уже были отношения – то взлеты, то падения. "Был нож в спину", потом "нет ножа в спину". Россияне давили у себя на границе турецкие помидоры, огурцы. Потом все прошло и снова – "мир, дружба, жвачка", – подчеркнул Иван Ступак.

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