Путин снова отличился странным поведением с детьми: что учудил диктатор
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз отличился своим необычным поведением с детьми. На этот раз он своеобразно пообщался с маленькой девочкой.
Путин встретился с многодетными семьями в формате видеоконференции. Он посмотрел на девочку в воображаемый бинокль, а потом решил похвастаться своим "орлиным" зрением.
Странное поведение Путина
Российский диктатор обратился к одной из участниц конференции, дочь которой сидела на коленях. Путин изобразил, что смотрит на девочку в воображаемый бинокль, как и она на него. При этом российский диктатор заявил, что видит девочку очень хорошо.
Вот дочка у вас на коленях меня разглядывает в бинокль, но я вас вижу хорошо и даже без специальных приборов,
– сказал кремлевский глава.
Мать девочки после мероприятия рассказала, что "им было приятно".
Стоит отметить, что самый резонансный случай общения Путина с детьми произошел в 2006 году, тогда в московском Кремле во время разговора с несовершеннолетним Никитой Конкиным из Коломны, российский диктатор неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот.
По подсчетам журналистов, Путин за время своего правления успел поцеловать по меньшей мере 29 чужих детей.
Циничные заявления российского диктатора
- Путин в очередной раз заговорил о войне и "героизме" своих оккупантов. По его словам, основные задачи "будущего" страны-агрессора в основном решаются на линии боевого соприкосновения.
- Российский диктатор заявил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнём", когда предполагают вероятность нашего государства наносить удары из западного оружия по территории России. Путин также добавил, что вероятная отправка французских войск в Украину будет шагом к глобальному конфликту.
- Глава Кремля вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявили, что не признают легитимность Владимира Зеленского. Путин "посоветовал" обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины.