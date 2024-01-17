Путин снова заговорил о "серьезном ударе" по Украине: в ISW назвали предпосылки таких заявлений

В Институте изучения войны отметили, что диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной. И цели Кремля до сих пор остаются неизменными.

Путин хочет, чтобы Украина и Запад капитулировали. Более того, диктатор использует роль "главнокомандующего" в своей предвыборной кампании.

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Последнее заявление Путина о войне в Украине

Путин 16 января во время встречи с российскими муниципальными главами заявил, что "украинской государственности может быть нанесен непоправимый, очень серьезный удар", если нынешняя боевая ситуация сохранится.

Он также в очередной раз рассказал сказку о нацизме в Украине, заявив, что "такие люди не могут победить".

Кроме этого, российский диктатор цинично заявил о том, что именно Украина виновна в отсутствии переговоров, заявив, что украинская "формула мира" является продолжением запрета президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией и "запретными требованиями" к России.

По словам Путина, любой продолжающийся сейчас переговорный процесс – это попытка побудить Россию "отказаться от достижений", которые она получила за последние полтора года.

Реакция ISW

В Институте изучения войны считают, что Кремлю, по-видимому, не хватает последовательной основы для текущих российских наступательных операций, которые можно было представить российской общественности.

Это при том, что диктатор использует свою роль главнокомандующего российской вооруженной силой в рамках своей предвыборной кампании.

Кстати, аналитики также отметили, что Кремль в последнее время продвигает информационные операции и применяет тактику гибридной войны, направленную на дестабилизацию НАТО. Вероятно, таким образом, Кремль создает информационные условия для возможных будущих агрессивных действий против стран Альянса и их соседей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил важность победы над Россией в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.

Украинский лидер подчеркнул, что Путин не изменится и не остановится, а заморозка конфликта нельзя будет считать окончанием войны, в частности, это демонстрирует опыт Украины в 2014 году. Кроме этого, если Украина упадет, диктатор пойдет войной на другие страны.

Зеленский отметил, что лучше победить Россию на поле боя сейчас.