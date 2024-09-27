Ядерная доктрина России: какова самая главная новация Путина

Владимир Путин внес коррективы в российскую ядерную доктрину. Кроме достаточно размытых формулировок о возможности использования ядерного оружия Россией и сокрытия самого документа есть еще одна интересная новация от российского диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий Ярослав Божко, отметив, что частью ядерной доктрины становится еще одна страна-союзник России. Несмотря на все страна-агрессор не заинтересована в использовании ядерного оружия по нескольким причинам.

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Самая главная новация Путина в ядерной доктрине

Ядерная доктрина, по словам главы Центра, является достаточно ценным документом, однако Россия его не опубликовала, как это нужно делать с подобными документами. Предыдущую же ядерную доктрину России можно найти, она есть в свободном доступе. Все, что сейчас можно увидеть – это комментарии Путина, Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова.

Божко объяснил, что в российской ядерной доктрине, еще до изменений диктатора, ядерное оружие можно было применить в условиях прямого ядерного нападения на территорию России или ее союзников или в случае появления прямой угрозы существованию России как государства.

Теперь эту формулу размыли до понятия угрозы суверенитету.

Российские власти могут считать угрозу суверенитету простым нарушением границы, а, например, бомбардировки Москвы – нет. Поэтому этот документ не является планом реального применения, который зависит исключительно от конкретных обстоятельств,

– отметил глава Центра.

Важнейшей новацией российской доктрины является то, что теперь ее частью является Беларусь. То есть теперь эта страна находится под общим ядерным щитом с Россией.

Теперь Запад должен думать как с этим бороться,

– отметил Божко.

Относительно слов российского диктатора об использовании ядерного оружия в случае пересечения границы России – это байка. Глава Центра рассказал, что в такой ситуации Путин его не применит, ведь это нелогично и нерационально.

В целом Россия заинтересована в том, чтобы не применять ядерное оружие. С одной стороны это ставит под вопрос ее ядерный арсенал, с другой – этом может возникнуть внезапная реакция Запада, которой страна-агрессор боится.

"Россия живет в парадигме, где Запад имеет прогнозируемые стили реакции. Когда это закончится, Россия попадет в невыгодное положение", – добавил Божко.

Заметьте! Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что Путин изменил ядерную доктрину именно из-за страха, что со временем война еще больше перекинется на территорию России. Россияне не готовы к тому, чтобы у них в стране что-то "взрывалось".

Напомним, что тем временем пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что объявленные изменения нацелены донести сигнал "недружественным странам". Он, якобы, является предупреждением о последствиях, если они нападут на Россию различными средствами, причем не обязательно ядерными.