Какой дурак присоединится к неудачнику: Фейгин оценил перспективы "антизападной коалиции" Путина

1 апреля Россия начала свое председательство в Совбезе ООН. Накануне Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики страны-агрессора. В ней Запад выступает как антироссийская и международная дестабилизирующая сила и говорится о создании "антизападной коалиции". Впрочем, организовать ее России не удастся.

В этом убежден российский правозащитник Марк Фейгин. В эфире 24 Канала он рассказал, что об этом свидетельствует.

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"Никакой коалиции в России не получится, потому что она проигрывает. Какой дурак присоединится к неудачнице", – риторически спросил Фейгин.

Кто может поддержать Россию

Страна-агрессор слаба и никому не сможет помочь в случае необходимости. Ибо коалицию создают сильные государства и притягивают к себе слабые, пояснил правозащитник. Сейчас Россия сама ищет помощи, но количество стран-союзниц постоянно уменьшается.

"Северная Корея, Иран, возможно, еще несколько стран смогут поддержать эту "коалицию". Даже Венесуэла уже исчезла из этого списка, потому что с ней ведет переговоры Вашингтон. Мадуро – мультимиллионер, который не очень хочет получить санкции", – рассказал спикер.

К слову, Николас Мадуро – нелегитимный президент Венесуэлы. Он поддержал Путина в войне против Украины.

Марк Фейгин о перспективах "путинской коалиции": смотреть видео

Поможет ли Китай

Правозащитник отметил разговоры, якобы Си Цзиньпину во время визита в Россию предлагали создать общую "антиамериканскую коалицию". Он мягко отказался от этого.

"Китай сам себе коалиция. Ему не нужны союзники, тем более в виде Москвы. Вассалы – да. Китай не хочет никому ничем помогать. Он хочет защищать свои интересы. Поэтому попытки России бесполезны. Я думаю, она усилила эти разговоры в предвкушении некоторых решений по созданию трибунала", – предположил причину Фейгин.

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