Почему Путин заговорил о переговорах: военный эксперт объяснил замысел диктатора

Издание Reuters сообщило, что Владимир Путин готов прекратить войну в Украине путем переговоров. Тем временем российский диктатор приехал в Беларусь, которая может быть привлечена к ядерным учениям России. Таким образом Путин "пытается усидеть на двух стульях".

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что Россия не имеет значительных успехов на фронте из-за проблемы с мобилизацией. В то же время неизвестно, сможет ли Россия применять ядерные носители для оружия на войне против Украины.

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Почему Путин заговорил о переговорах

По словам военного эксперта, Путин ищет компромиссы и заявляет о готовности к переговорам, потому что не имеет обозримых успехов на поле боя, достичь их в ближайшее время ему не удастся. Для того, чтобы российский диктатор имел преимущество на фронте, ему нужно проводить не частичную, а масштабную мобилизацию в России, чтобы в ряды оккупантов присоединилось еще 500 тысяч человек.

Путин не готов идти на такой шаг и ищет новые возможности. Кремль привлекает наемников из Африки, Азии и Ближнего Востока.

Однако количество наемников точно не может удовлетворить российских генералов, потому что теряют они в течение суток гораздо больше, чем репрессивная мобилизационная система способна поставить в ряды российской оккупационной армии,

– отметил Селезнев.

Ядерные учения

С другой стороны, сейчас проходят ядерные учения, в которых привлечены части и подразделения, которые дислоцируются на территории Беларуси. Также там находится Путин со своим министром обороны и министром иностранных дел. Военный эксперт пояснил, что пока неизвестно, будет ли Россия применять ядерные носители для оружия на войне с Украиной, ведь, не понятно, имеет ли враг элементы к тактическому ядерному оружию, которые функционируют.

"Эту ситуацию нужно исследовать в динамике. Конечно, что нет времени нашим военнослужащим, которые защищают 4 области, граничащие с Беларусью "бездельничать", потому что эти территории должны быть максимально усилены фортификациями и минными полями", – отметил Селезнев.

Владимир Путин: последние новости

Владимир Путин отказался от прекращения огня во время проведения Олимпийских игр в Париже. За это его раскритиковал Эммануэль Макрон и заявил, Путин "не готов к миру".

Российский диктатор пожаловался, что Россию "кинули", поскольку Киев россияне не смогли взять якобы из-за "договоренности", а не из-за собственной несостоятельности. Поэтому он утверждает, что страна-агрессор сейчас якобы должна понять, с кем "можно иметь дело в отношении Украины" и кому доверять.

Путин цинично заявил, что наступательные действия России на Харьковщине – ответ на "обстрелы Белгорода". Российский диктатор утверждает, что хочет создать в регионе "санитарную зону".