Возмущение Путина будет расти: существует вероятность нового мятежа против главы Кремля

Предположим, "случайная" смерть Евгения Пригожина непосредственное предупреждение от Владимира Путина генералам России, которые, вероятно, могли способствовать так называемому "маршу справедливости" главаря вагнеровцев. Однако это касается всех военных, если те лишь спровоцируют новый мятеж против главы Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Путин избрал атмосферу запугиваний, чтобы удержаться на "троне" и показать "кто в доме хозяин".

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Возможен ли новый бунт против Путина

Оккупанты с каждым днем все ближе к поражению в войне, которую сами и начали. Успешные операции ГУР в Крыму и поражения аэродрома в Курске складываются в одно целое и заставляют россиян заметно нервничать. Возмущение и недоумение российского руководства будет однозначно только расти.

Непонятно, для чего эта война началась. Когда до войны было ясно, что никакого вторжения со стороны Украины не будет, никаких проблем у России не было. Даже Крым, Донбасс и Луганск оставались под оккупацией России. И никакого намерения силовым путем освобождать эти территории у Украины не было. Только по дипломатическому пути,

– заметил Яковенко.

И ни с того ни с сего у Владимира Путина возник "гениальный" план ворваться полномасштабно в Украину.

Яковенко рассказал, какие настроения у руководства России после смерти Пригожина: смотрите видео

Сейчас появились реальные шансы на освобождение Крыма и Донбасса. На самом деле (сейчас наблюдается – 24 Канал) ухудшение военного и экономического положения России. Поэтому существует угроза того, что определенные части российских вооруженных сил попытаются повторить действия Пригожина.

– сказал политолог.

Чтобы предотвратить это, Владимир Путин избрал сталинскую модель – страх и запугивание, как механизм управления Россией. Для этого выбран показательный способ – казнь Пригожина и Уткина.

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