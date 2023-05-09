Компании, квартиры в Херсоне и Одессе, паркоместа: ВАКС конфисковал имущество предателя Сальдо

Состояние так называемого руководителя оккупационной администрации Херсонщины было конфисковано Высшим антикоррупционным судом. Собственно, Владимир Сальдо теперь не сможет распоряжаться имуществом и активами в ряде компаний.

Во вторник, 9 мая, стало известно, что суд арестовал имущество коллаборанта Сальдо. Среди конфискованных активов – компания ПАО "Каштан", которая занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка и других материалов, а также 30% транспортной компании "Дельта Сервис".

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Какие еще активы потерял Сальдо

Были конфискованы несколько объектов недвижимости предателя. В частности, гостиница и трехэтажный дом в Херсоне, площадью 226 квадратных метров, квартиры в Херсоне и Одессе, квартиры в Ялте, квартира с двумя паркоместами в Ореанде. Изъяли у Сальдо и автомобиль Volvo XC90 и несколько земельных участков.

Мы также надеемся, что Сальдо не только потеряет активы, но и ответит за государственную измену,

– написали в Центре противодействия коррупции.

Однако суд отказался налагать арест на имущество, зарегистрированное на дочь Сальдо, в частности, активы в:

ООО "Бебко" - сети автосалонов, которая является дилером автомобилей Volvo;

ООО "Конка" – компании, специализирующейся на организации досуга.

Удалось конфисковать имущество коллаборанта благодаря санкционному механизму, разработанному в ЦПК совместно с Автомайданом и другими партнерами.

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