Украина разделена в фейсбуке и объединена офлайн, – Зеленский

В начале полномасштабной войны украинцы демонстрировали невероятное единство перед общим врагом. По словам главы государства, со временем наш народ начал разделяться онлайн, однако в реальной жизни до сих пор является той же единой страной.

Владимир Зеленский сказал, что война разделила людей не на партии, а на тех, кто за Украину и кто против тех. По его словам, теперь есть одна партия, и это – Украина.

Смотрите также Афинская декларация и нож в спину от Сербии: как Украина отвоевывает у России влияние на Балканах

Сегодня все сине-желтые

Президент Украины подчеркнул, что после начала войны ему все равно "какого цвета" человек, то есть к какой партии принадлежит.

Все сегодня либо сине-желтые, что значит – украинцы, либо – никто,

– отметил глава государства.

По словам Зеленского, все что можно сделать с теми, кто выбрал быть "никем" – это лишить мандата. Он убежден, что дальше люди должны разбираться сами.

Разделенные фейсбуком

Президент Украины заявил, что есть так называемая "пытка фейсбуком". Он также подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность с риторикой.

Украина разделена в фейсбуке, и Украина объединена офлайн,

– сказал Зеленский.

Он убежден, что неправильно "пытать" людей тем, что вчера кто-то воевал, а сегодня – что-то не то сказал, вчера кто-то получил ранение, а сегодня – ему не пожимают руку.

"Эта пытка. Не имеем права. Есть примеры, наверное, но надо быть все же людьми и тем человечным государством, которым мы реально являемся. Не только для самих себя, но и в глазах наших партнеров", — сказал Зеленский.

По его мнению, это ниже уровня Украины, ведь разделение онлайн приведет к разделению офлайн, а именно этого хочет Россия.

Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене