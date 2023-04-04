Зеленский планирует краткий визит в Варшаву: у Польши – "высокие ожидания"

Владимир Зеленский 5 апреля прибудет в Польшу с официальным визитом. Украинский лидер посетит Варшаву, где встретится с поляками и украинцами.

Владимир Зеленский ранее анонсировал, что эта неделя будет весомой для защиты и обороны Украины. Впоследствии стало известно о визите украинского лидера в Варшаву.

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Сообщается, что в Варшаву Зеленский поедет вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Как в Польше комментируют визит

Лукаш Ясина – спикер МИД Польши – заявил, что Польша имеет очень высокие ожидания от визита.

Это – важный и очень насыщенный визит. Это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами. Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения являются лучшими в истории в большинстве аспектов.

– заявил Ясина.

Он отметил, что Польша – союзница Украины. Украина – союзница Польши.

Во время визита украинский лидер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Кроме того, у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.