Сегодня – Лондон: Зеленский едет к Сунаку для переговоров тет-а-тет

Украинский лидер продолжает заграничные визиты. Сегодня, 15 мая, президент едет в Великобританию, где будет разговаривать с премьером.

Глава нашего государства рассказал, что проведет с Риши Сунаком предметные переговоры. Об этом информирует 24 Канал.

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Украинский лидер посетит Великобританию

Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент анонсировал встречу с другом – Риши Сунаком. Рассказал, что они проведут предметные переговоры тет-а-тет, а также делегациями.

Коротко о последних зарубежных визитах Зеленского

В субботу, 13 мая, глава нашего государства посетил Италию. Там он встретился с президентом, премьером. Также в Ватикане с Папой Римским . В вечернем обращении Зеленский рассказал, что удалось договориться об оружии и средствах ПВО.

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что удалось договориться об оружии и средствах ПВО. На следующий день, 14 мая, президент прибыл в штаб-квартиру немецкого Министерства обороны. В Берлине встретился с президентом и канцлером. Потом отправился в город Аахен. Там ему была вручена Международная премия имени Карла Великого.

Отметим, что до приезда президента Германия объявила о самом большом пакете военной помощи Украине с начала полномасштабной войны.

Также Владимир Зеленский посетил Францию. В итоге Макрон пообещал мощную помощь нашему государству уже в ближайшие недели.