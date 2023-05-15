Сегодня – Лондон: Зеленский едет к Сунаку для переговоров тет-а-тет
15 мая 2023, 09:28Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Украинский лидер продолжает заграничные визиты. Сегодня, 15 мая, президент едет в Великобританию, где будет разговаривать с премьером.
Глава нашего государства рассказал, что проведет с Риши Сунаком предметные переговоры. Об этом информирует 24 Канал.
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Украинский лидер посетит Великобританию
Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент анонсировал встречу с другом – Риши Сунаком. Рассказал, что они проведут предметные переговоры тет-а-тет, а также делегациями.Обратите внимание! Во время визита в Германию украинский лидер намекнул на пополнение арсенала и начало контрнаступления ВСУ. Президент заявил: "Еще несколько визитов и все".
Коротко о последних зарубежных визитах Зеленского
- В субботу, 13 мая, глава нашего государства посетил Италию. Там он встретился с президентом, премьером. Также в Ватикане с Папой Римским. В вечернем обращении Зеленский рассказал, что удалось договориться об оружии и средствах ПВО.
- На следующий день, 14 мая, президент прибыл в штаб-квартиру немецкого Министерства обороны. В Берлине встретился с президентом и канцлером. Потом отправился в город Аахен. Там ему была вручена Международная премия имени Карла Великого.
- Отметим, что до приезда президента Германия объявила о самом большом пакете военной помощи Украине с начала полномасштабной войны.
- Также Владимир Зеленский посетил Францию. В итоге Макрон пообещал мощную помощь нашему государству уже в ближайшие недели.