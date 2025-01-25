Зеленскому 47: красноречивые фото, как изменился президент Украины с 2019 года

Владимир Зеленский отмечает свой День рождения. Сегодня, 25 января, ему исполнилось 47 лет. За почти 3 года полномасштабной войны и всего более 5 на посту президента Зеленский разительно изменился.

Ко Дню рождения украинского лидера 24 Канал сделал подборку фото, как изменился Владимир Зеленский с 2019 до января 2025 года.

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Как изменился Владимир Зеленский

Весна 2019 года. Едва ли не первое, что бросается в глаза на фото Владимира Зеленского в начале его каденции – то, что президент часто улыбался. В частности, во время инаугурации 20 мая.

Инаугурация Зеленского / Фото ОП

Пресс-конференция 20 мая 2020 года / Фото ОП

Однако впоследствии это изменилось. Так, в апреле 2021 Руслан Стефанчук заметил, что Зеленский начал меньше улыбаться.

Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к большому сожалению, он начал меньше улыбаться,

– отмечал тогда еще вице-спикер Верховной Рады.

Добавил, на это повлияла пандемия коронавируса и активизация российской агрессии.

Зеленский в ноябре 2021 года / Фото ОП

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. На обнародованном фото заметно беспокойство.

Разговор Зеленского с Макроном 19 февраля 2022 года / Фото из твитера президента

Заметим, что с первого дня полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский ежедневно записывает обращение к нашему народу. Уже тогда, на видео вечером 24 февраля 2022 года, была заметна усталость.

Обращение Зеленского вечером 22 февраля 2022 года / Фото ОП

С каждым днем она только нарастала. Появились мешки под глазами. Также президент запустил бороду.

В начале апреля 2022 года Зеленский посетил Бучу, где российские войска во время оккупации совершали массовые и жестокие убийства гражданских жителей. От увиденного президент не смог сдержать эмоций.

Зеленский в Буче в апреле 2022 года / Фото AFP / Getty Images

Примечательно, что с начала полномасштабной войны Зеленский больше не надевал классических костюмов. Их заменил на милитарный стиль одежды. В одном из интервью в 2023 году объяснил, почему отказался от костюмов.

Это было удобнее и понятнее для людей. Ведь это война, и очень странно, когда война, а ты в костюме,

– отметил Зеленский.

Также добавил, что вернется к классическому костюму после нашей победы.

Так штаны цвета хаки, футболки и свитшоты с трезубцем стали неотъемлемой частью образа президента. В такой одежде Зеленский появлялся на официальных встречах с мировыми лидерами, в частности, Джо Байденом в Белом доме.

Встреча Зеленского с Байденом в декабре 2022 года / Фото ОП

Кстати, этот визит президента Украины в США назвали беспрецедентным, историческим и таким, вдохновляющим. Конгресс аплодировал Владимиру Зеленскому стоя.

Легендарное выступление Зеленского в Конгрессе США 22 декабря 2022 года / Фото ОП

Зеленский в Конгрессе США / Фото ОП

8 июля 2023 года в Украину вернули 5 командиров "Азова", которые находились в Турции после обмена пленными 21 сентября 2022 года. Президент встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

"Редис" и Зеленский в июле 2023 года / Фото ОП

Кстати, в одном из интервью первая леди рассказала, что у Владимира Зеленского обострились некоторые черты характера. В частности, упрямство, целеустремленность, выносливость. Также поделилась, что ее муж стал более сентиментальным в каких-то простых вещах.

Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой безделушкой, такой, чтобы связана была с детьми. Отправить ему фотографию сына или пересказать, что сказала дочка. И его это сейчас очень эмоционально касается. Раньше таким чувствительным он не был к этому,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Зеленский в детской больнице "Охматдет" в июле 2024 года после ракетного удара России/ Скриншот с видео

В июле 2024 года журналисты Reuters писали, как война изменила Владимира Зеленского. Отмечали, что поговорили с 8 действующими в то время и уже бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с ним, а также несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.

Они рисуют портрет лидера, который стал жестче и решительнее, менее терпимым к ошибкам,

– отметило агентство.

Бывший министр обороны Алексей Резников рассказал, что "это режим, лишенный сна". Сам Зеленский весной 2022 года рассказывал, что спит около 5 часов в сутки.

Кстати, во время полномасштабной войны президент частично потерял зрение. Приходилось очень много работать, когда полного света не было, ведь охрана запрещала использовать яркость.

Я потерял зрение, это физически, а, наоборот, считаю, что я людей вижу,

– подчеркнул президент.

Также поделился, что не использует линзы. Однако читать приходится в очках.

Во время полномасштабной войны у Зеленского ухудшилось зрение / Фото ОП

Последнее фото нашей подборки сделано 24 января 2025 года. Это обращение Владимира Зеленского за 1066 день полномасштабной войны. Невозможно не заметить, как он изменился.

Обращение Зеленского за 24 января / Фото ОП