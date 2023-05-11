Зеленский пообещал россиянам "неприятный сюрприз" во время контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "неприятный сюрприз" для россиян, когда Украина начнет контрнаступление.

Владимир Зеленский попросил не ожидать деоккупации всей Украины во время предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако он анонсировал для окупантов "неприятный сюрприз".

Смотрите также Окончательная карта в кабинете Зеленского, – в СНБО отреагировали на карту контрнаступления от El Mundo

Зеленский отреагировал на сплетни вокруг плана контрнаступления ВСУ

Западные журналисты пытаются узнать подробности плана предстоящего контрнаступления ВСУ. Владимир Зеленский сказал, что не может открывать такую ​​информацию. Это ведь подготовит врага. А хочется, чтобы это был неприятный сюрприз для россиян.

В Минобороны Украины отмечают необходимость режима тишины во время контрнаступления. Любая информация помогает врагу.

Зеленский добавил, что подход будет простым и что украинские защитники сделают все, чтобы заставить российских захватчиков скрыться.

Думаю, мы добьемся соответствующего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет восстановлен полный суверенитет Украины, я пока этого сказать не могу, потому что это война,

– подчеркнул президент.

Почему Украина сейчас не идет в контрнаступление