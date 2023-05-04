Будет аудиенция у короля: у Зеленского опубликовали программу визита в Нидерланды

После визита в Финляндию украинский лидер прибыл в Нидерланды. Среди прочего запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра.

Об этом сообщил спикер президента. Сергей Никифоров обнародовал детали визита Владимира Зеленского в Нидерланды.

Смотрите также Формируется коалиция для вступления Украины в НАТО, – политолог о визите Зеленского в Финляндию

Что президент будет делать в Нидерландах

Никифоров отметил, что программа официального визита уже началась. Владимир Зеленский провел встречу с президентом сената Яном Брауном и председателем палаты представителей Верой Бергкамп.

Далее запланирован визит в Международный криминальный суд, встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером. Кроме того, в программе большое обращение Зеленского к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

Президент прибыл в Сенат Генеральных штатов в Гааге: смотрите видео

Также глава нашего государства встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте. Затем уже в трехстороннем формате с премьером Бельгии Александером де Кроо.

Также будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов,

– рассказал пресс-секретарь президента.

Читайте также Может ли Украина стать членом НАТО до завершения войны с Россией: Зеленский представил свое видение

Зеленский выступит с речью в Гааге

Раньше СМИ сообщали, что во время визита в Нидерланды президент выступит с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге и посетит Международный уголовный суд, который в марте выдал ордер на арест военных преступников Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Кстати, это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды в должности президента. Накануне глава государства посетил Финляндию. Там страны Северной Европы сделали важное заявление.