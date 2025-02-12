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24 Канал Новости Украины Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах
12 февраля, 13:28
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Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

Анастасия Диденко

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах. Он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации в стране.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Владимира Зеленского. Президент Украины заявил, что пока не имеет ответа на вопрос относительно своего участия в следующих выборах.

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Зеленский не знает, будет ли идти на второй срок

По его словам, все будет зависеть от развития ситуации в стране и завершения войны.

Я не знаю. Я на самом деле не знаю. Не знаю, как завершится эта война. Это такой риторический вопрос для меня,
– отметил Зеленский.

Выборы в Украине пока не могут состояться из-за военного положения, которое продлено до 9 мая 2025 года. Президент неоднократно подчеркивал, что проведение выборов во время войны невозможно из-за рисков безопасности, в частности для граждан и организации процесса голосования.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности соглашения с США о приоритетном доступе к украинским ископаемым.

По его словам, защита украинских ископаемых считается важным для глобальной безопасности, учитывая связи России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.