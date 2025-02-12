Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах. Он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации в стране.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Владимира Зеленского. Президент Украины заявил, что пока не имеет ответа на вопрос относительно своего участия в следующих выборах.

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Зеленский не знает, будет ли идти на второй срок

По его словам, все будет зависеть от развития ситуации в стране и завершения войны.

Я не знаю. Я на самом деле не знаю. Не знаю, как завершится эта война. Это такой риторический вопрос для меня,

– отметил Зеленский.

Выборы в Украине пока не могут состояться из-за военного положения, которое продлено до 9 мая 2025 года. Президент неоднократно подчеркивал, что проведение выборов во время войны невозможно из-за рисков безопасности, в частности для граждан и организации процесса голосования.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности соглашения с США о приоритетном доступе к украинским ископаемым.

По его словам, защита украинских ископаемых считается важным для глобальной безопасности, учитывая связи России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.