Украина производит дальнобойные дроны, готовит архитектуру безопасности с НАТО, – Зеленский

О чем говорил президент в 706 день войны – читайте на 24 Канале.

Зеленский уделил внимание жестоким обстрелам, которым Россия постоянно подвергает наше государство. Украине и всему миру нужна защита от агрессора. Наше государство работает над новой архитектурой безопасности.

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Новая архитектура безопасности

Встретился с Андерсом Фогом Расмуссеном, мы вместе работаем над новой архитектурой безопасности, которая нужна Украине, всей Европе, всей Евроатлантике. Господин Расмуссен со своим опытом генерального секретаря НАТО помог Украине с системой гарантий безопасности: ее философию и возможные рамки начали разрабатывать именно в возглавляемой Расмуссеном и Андреем Ермаком экспертной группе,

– рассказал он.

По словам президента, уже есть сообщество из 32 государств, которые присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности. Первое двустороннее соглашение заключено с Великобританией.

Зеленский подчеркнул, что будут и новые соглашения, сейчас финализуют текст нескольких документов.

"Господин Расмуссен представил планы по созданию новой международной рабочей группы, которая будет заниматься вопросом евроатлантической интеграции Украины. Приближение полноправного вступления нашего государства в НАТО – это неизменный приоритет. Постепенно его реализуем", – сообщил украинский лидер государства.

Минстратегпром доложил о производстве дронов

О результатах работы по производству дронов и боеприпасов доложил Александр Камышин. Отдельно говорилось о производстве дальнобойных дронов. Это одна из ключевых задач для оборонно-промышленного комплекса..

Мы наращиваем производство. Очень важно: добавляем новые позиции для освоения новых образцов оружия. Отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Ибо в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила является основой свободы,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех работников и работниц ОПК.

Зеленский побеседовал с президентом Финляндии

"Поблагодарил его за поддержку Украины, наших людей, нашей обороны. Отметил, как много Финляндия сделала для собственной безопасности – исторические вещи –и для безопасности всей Европы. Есть содержательное двустороннее сотрудничество, наибольшее, чем когда-либо с момента обретения Украиной независимости. Отметили и то, как важно, чтобы наши государства и все наши партнеры оставались и в дальнейшем принципиальными в отношениях в европейских и евроатлантических структурах – относительно нашего региона, восточного фланга Европы", – сказал президент.

Президент поблагодарил спасателей и работников всех экстренных служб

Среди областей, часто оказывающихся под ударом, Зеленский назвал Харьковскую, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую области, города Никополь и Марганец, а также много пограничных общин, где очень сложная ситуация.

"Но каждый раз не забываем: в каждой общине, в каждом городе работают спасатели ГСЧС Украины, полицейские, наши врачи, волонтеры. Всюду есть те, кто спасает жизнь. И я благодарю каждого и каждую, кто работает именно так – ради жизни", – подытожил он.