В Крыму российское зло должно потерпеть ключевое поражение, – Зеленский обратился к украинцам

26 февраля Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение. В нем глава государства подвел итоги прошедшего дня. В частности, рассказал об участии в специальном саммите, который состоялся в Париже.

Глава государства отметил, что 26 февраля принимал участие в работе специального саммита в Париже. Говорится о саммите лидеров, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По словам Владимира Зеленского, главная тематика саммита – все, что усиливает нас в Европе, устойчивость и способность. Говорится о наших арсеналах, нашей способности производить оружие, поставки оружия для Украины, а также непрерывность поддержки.

Все, что мы делаем вместе для защиты от российской агрессии, добавляет нашим народам реальной безопасности на десятилетия вперед. Потому что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решимость – это два ответа, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира,

– отметил он.