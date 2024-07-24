Китай поддерживает Украину и не будет поставлять оружие России, – Зеленский

В обращении вечером 24 июля президент акцентировал внимание на дипломатических отношениях с КНР. А также рассказал о ПВО, докладах Сырского, Умерова, Иващенко и встрече с олимпийской сборной.

Президент вспомнил о визите Дмитрия Кулебы в Китай. Министр МИД уже провел переговоры со своим коллегой и доложил Зеленскому о результатах встречи.

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Китай поддерживает Украину, поэтому не будет поставлять российским оккупантам оружие

Визит украинского чиновника на таком уровне – впервые за много лет. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, – что Китай не будет поставлять оружие России. Детальный доклад министра я ожидаю после возвращения в Украину,

– рассказал Зеленский о визите Кулебы в Китай.

Сырский, Умеров, Иващенко о ситуации на фронте

Главком доложил президенту о фронте и защитных действиях. С Рустемом Умеровым лидер государства говорил об обеспечении военных задач на этот месяц. "Готовим новости", – заинтриговал Зеленский.

А руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил о том, чего ожидать в ближайшее время и какими возможностями Украине непременно надо воспользоваться.

Также были доклады о работе ПВО – "окончание тренировки наших воинов и развертывания Patriot в Украине".

Государство планирует работу с партнерами на осень

Речь о работе на август – сентябрь с зарубежными аудиториями. Это встречи и переговоры, участие в саммитах и информационная работа.

"В мире хоть и сезон отпусков, но у нас никаких пауз быть не может. И тем более не может быть перерывов в донесении информации об Украине – о нашей защите от российского террора, о наших потребностях. Есть уже четкий график работы и предварительно согласованы в том числе и встречи с лидерами на новый политический сезон в мире. Украина будет получать все, что необходимо, чтобы выстоять и достичь своих задач", – заверил президент.

Зеленский встретился с олимпийской сборной Украины

Он уверен: то, что государство участвует в Олимпиаде даже во время войны и полномасштабного российского террора, – это достижение. Ведь наш флаг будет развеваться рядом с другими, гимн будет звучать "во Франции наравне со всеми нациями, которые уважают жизнь, которые уважают принципы олимпизма".

Я благодарю всех, кто помогает Украине беречь как можно больше элементов нормальной жизни – несмотря на все. Спасибо всем, кто защитил принципы олимпизма от искажения и не допустил флагов на Олимпиаде и участия государства-террориста. Путин делает так, что единственный российский спорт сегодня – это убийства людей. И мир никогда не будет терпеть это. Россия должна проиграть в войне, проиграть в терроре. Тогда выиграет жизнь. Все для этого делаем,

– подытожил Зеленский.