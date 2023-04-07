Зеленский образовал 19 военных администраций в Запорожской области

7 апреля Владимир Зеленский постановил создать в Запорожской области 19 военных администраций. Глава государства подписал указ о выполнении Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Соответствующий документ был обнародован на сайте Президента Украины. Добавим, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.

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Где появились новые военные администрации

Согласно документу в Васильевском районе Запорожской области образованы:

Благовещенская,

Днепрорудненская,

Энергодарская,

Каменско-Днепровская,

Малобелозерская,

Степногорская военные администрации.

В Пологовском районе созданы:

Воскресенская,

Каменская,

Камыш-Зорянская,

Молочанская,

Ореховская,

Преображенская,

Розовская,

Смирновская военные администрации.

Кроме того, в Мелитопольском районе появились Новобогдановская и Плодородненская военные администрации, а в Бердянском районе – Осипенковская, Софиевская и Черниговская.

В документе говорится, что Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.

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