Зеленский раскрыл детали разговора с Туском и анонсировал совместные планы на 2025 год

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с польским премьер-министром Дональдом Туском. Они обсудили сотрудничество Киева и Варшавы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского. По его словам у них был "хороший разговор".

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О чем говорили Зеленский и Туск

Как подчеркнул глава государства в обращении, Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку. По его словам, Варшава и Киев и в дальнейшем должны работать именно вместе, чтобы обе страны совместно становились как можно сильнее. Также Владимир Зеленский анонсировал совместную работу с Польшей.

Спланировали во время разговора нашу совместную работу в эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе,

– заявил он.

К слову, незадолго до этого Дональд Туск заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах по Украине, когда 1 января начнет председательствовать в Европейском Союзе. Он считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой.

Комментируя вышеупомянутое председательство Польши в ЕС, он отметил, что желает, чтобы Польша была той страной, которая не только будет присутствовать, но и задавать тон решениям, которые должны принести безопасность и защитить польские интересы, а также анонсировал ряд визитов европейских лидеров.