Без длинного стола и в дружеской атмосфере: Зеленский показал интересные кадры встречи с лидерами G7

Накануне, 20 мая, Владимир Зеленский прибыл в Японию. Там проходит трехдневный саммит "Большой семерки". Президент встретился со всеми лидерами G7.

На обнародованных кадрах видна дружеская атмосфера. Вместо длинных столов, которые так любит бункерный диктатор Путин, Президент Украины сидит бок о бок с лидерами G7.

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Владимир Зеленский на встрече с лидерами G7

Заметим, что на видео небольшой столик с чашками. За ним вплотную друг к другу сидят и общаются президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Риши Сунак, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и, конечно же, украинский лидер.

Каждое решение для защиты Украины – делает нашу победу более близкой. Благодарю всех наших партнеров и союзников за поддержку,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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