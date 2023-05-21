Без длинного стола и в дружеской атмосфере: Зеленский показал интересные кадры встречи с лидерами G7
Источник:Владимир Зеленский
Накануне, 20 мая, Владимир Зеленский прибыл в Японию. Там проходит трехдневный саммит "Большой семерки". Президент встретился со всеми лидерами G7.
На обнародованных кадрах видна дружеская атмосфера. Вместо длинных столов, которые так любит бункерный диктатор Путин, Президент Украины сидит бок о бок с лидерами G7.
Узнайте больше Встречи с лидерами G7 и судьбоносные решения: хронология визита Зеленского в Японию
Владимир Зеленский на встрече с лидерами G7
Заметим, что на видео небольшой столик с чашками. За ним вплотную друг к другу сидят и общаются президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Риши Сунак, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и, конечно же, украинский лидер.
Каждое решение для защиты Украины – делает нашу победу более близкой. Благодарю всех наших партнеров и союзников за поддержку,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Читайте также В Японии Зеленский встретился со всеми лидерами "Большой семерки"
Президент Украины в окружении лидеров G7: смотрите видео
Владимир Зеленский выступил на сессии саммита "Большой семерки"
- Сегодня, 21 мая, президент выступил перед лидерами стран-членов G7. Зеленский поблагодарил за помощь и поддержку Украины. Он подчеркнул: "Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, со свободой считались".
- Также отметил, что, когда в Украине будет достаточно систем ПВО для того, чтобы защитить все наши города, мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия.
- Однако важно понимать, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе. Итак, когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти истребители, это будет действительно важно не только для Украины. "Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", – подчеркнул президент.
- Также Зеленский отметил, что хочет сегодня обсудить шаги по реализации украинской формулы и детали организации мирного саммита.