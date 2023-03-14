Невеста "Да Винчи" Алина Михайлова отдала его личный боевой шеврон Зеленскому

В Украине 14 марта отмечают День добровольца. Алина Михайлова – руководительница медицинской службы "УЛЬФ" – получила орден Богдана Хмельницкого III степени.

Орден Михайловой вручал президент Владимир Зеленский. Принимая награду, руководительница медицинской службы "УЛЬФ" отдала украинскому лидеру шеврон погибшего любимого.

Обратите внимание Возлюбленная "Да Винчи" опубликовала трогательное видео с погибшим Героем

Принимая от президента орден Богдана Хмельницкого III степени, руководитель нашей медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова отдала Президенту Украины личный боевой шеврон нашего командира Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла,

– сообщили "Волки Да Винчи".

Зеленский во время вечернего обращения поблагодарил Михайлову за шеврон . Украинский лидер подчеркнул, что это – честь для него.

Возлюбленная "Да Винчи" отдала Зеленскому шеврон погибшего Героя: смотрите видео

Зеленский посмертно наградил "Да Винчи" "Крестом боевых заслуг"

Владимир Зеленский в день прощания с "Да Винчи" посмертно наградил Героя "Крестом боевых заслуг". Награду украинский лидер передал Оксане Коцюбайло – матери воина.

Украинский лидер простился с "Да Винчи" в Михайловском Златоверхом соборе. Там происходила панихида. Вместе с Зеленским последнее уважение "Да Винчи" отдала Санна Марин – премьер Финляндии.

Президент подчеркнул, что больно терять героев: храбрых, смелых и сильных. Верных себе и Украине. Зеленский заявил, что "Да Винчи" был добровольцем, человеком-символом, человеком-храбростью.

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким "Да Винчи". Вечная память Герою!