Кадровые изменения в ВСУ: Владимир Зеленский представил новых командующих

Владимир Зеленский представил новое командование ВСУ. В частности командующего Воздушных сил генерал-майора Николая Олещука и командующего Десантно-штурмовых войск полковника Максима Миргородского.

Соответствующие представления президент осуществил во время рабочей поездки в южные области Украины. В частности это случилось на острове Змеиный.

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Зеленский представил новое командование ВСУ

Владимир Зеленский выслушал доклад командующего Военно-Морских Сил о ситуации в зоне ответственности и представил новое командование ВСУ:

командующего Воздушных сил – генерал-майора Николая Олещука;

командующего Десантно-штурмовых войск – полковника Максима Миргородского.

Президент рассказал, что полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и является первым участником войны на востоке Украины и полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Также Владимир Зеленский рассказал, что согласовал и приказом министра обороны назначили:

командующего оперативного командования "Юг" – генерал-майора Андрея Ковальчука;

командующего оперативного командования "Восток" – генерал-майора Олега Микаца;

командующего оперативного командования "Запад" – полковника Сергея Литвинова;

заместителя начальника Генштаба – полковника Владимира Коваля.

Президент добавил, что все назначенные – опытные офицеры и имеют боевой опыт.

Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины,

– подытожил глава государства.

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