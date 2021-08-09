Кадровые изменения в ВСУ: Владимир Зеленский представил новых командующих

9 августа 2021 , 20:27
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский представил новое командование ВСУ. В частности командующего Воздушных сил генерал-майора Николая Олещука и командующего Десантно-штурмовых войск полковника Максима Миргородского.

Соответствующие представления президент осуществил во время рабочей поездки в южные области Украины. В частности это случилось на острове Змеиный.

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Зеленский представил новое командование ВСУ

Владимир Зеленский выслушал доклад командующего Военно-Морских Сил о ситуации в зоне ответственности и представил новое командование ВСУ:

  • командующего Воздушных сил – генерал-майора Николая Олещука;
  • командующего Десантно-штурмовых войск – полковника Максима Миргородского.

Президент рассказал, что полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и является первым участником войны на востоке Украины и полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Также Владимир Зеленский рассказал, что согласовал и приказом министра обороны назначили:

  • командующего оперативного командования "Юг" – генерал-майора Андрея Ковальчука;
  • командующего оперативного командования "Восток"  –  генерал-майора Олега Микаца;
  • командующего оперативного командования "Запад" – полковника Сергея Литвинова;
  • заместителя начальника Генштаба – полковника Владимира Коваля.

Президент добавил, что все назначенные – опытные офицеры и имеют боевой опыт.

Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины,
 –  подытожил глава государства.

Кадровые изменения в ВСУ: последние новости

  • В конце июля Владимир Зеленский освободил от должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место Валерия Залужного.
  • Впоследствии президент принял решение о смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операции объединенных сил Владимира Кравченко.
  • Тогда же назначил Сергея Шапталу начальником Генштаба ВСУ, а Александра Павлюка – командующим Операции объединенных сил.
Автор: Діана Квасневська