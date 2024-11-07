Можно мы возьмем триста миллиардов замороженных российских активов и купим оружие, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас есть триста миллиардов долларов замороженных российских активов. Он призвал партнеров отдать эти деньги Украине, ведь по оценкам международных институтов, Россия разрушила ее на 800 миллиардов долларов.

Президент Украины считает, что деньги из замороженных российских активов принадлежат Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Может ли Украина получить деньги с российских активов

Это предложение Владимир Зеленский высказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества. Он считает, что эти деньги должны пойти на закупку оружия и квартир для людей, которые их потеряли.

Можно мы возьмем триста миллиардов, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие. Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие,

– говорит глава государства.

Он также отметил, что все эти деньги находятся в Европе. В случае отсутствия поддержки Америки, Украина могла бы вести войну с помощью этих активов.

Зеленский говорит, что Европа не должна считаться с Америкой и призвал европейские страны не блокировать предоставление этих денег Украине. А также добавил, что государство должно самостоятельно принять решение о том, как использовать деньги и какое оружие закупить.