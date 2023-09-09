Зеленский провел Ставку: обсудили, в частности, защиту энергетики и зерновое соглашение

Владимир Зеленский 9 сентября провел очередное заседание Ставки. В ходе обсуждения поднималось несколько важных вопросов противодействия российскому террору.

Стоит отметить, что днем ранее Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки. Он официально ввел нового министра обороны Рустема Умерова в персональный состав органа. Взамен он убрал Алексея Резникова.

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Ставка касалась ряда вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Он обсудил ряд важных вопросов, связанных с защитой украинской энергетики и критической инфраструктуры от российских террористических обстрелов.

Также во время Ставки поднимались вопросы защиты портов Одесщины и, в частности, инфраструктуры "зернового коридора". Также отдельной темой были защита прифронтовых территорий и подготовка к зиме.

В ходе заседания президент заслушал доклады премьер-министра, министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз" и Генштаба. Он добавил, что все поручения разданы, а работа продолжается.

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