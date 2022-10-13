Это не клуб с привилегиями, – Зеленский о действиях Красного Креста в отношении Еленовки

Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Организация имеет обязательства, прежде всего, морального характера.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Дело в том, что Украина требует от Красного Креста направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке. Там россияне содержат украинских военнопленных. Также в Еленовке 29 июля Россия совершила жуткий теракт.

Зеленский отметил, что 13 октября состоялась важная встреча в онлайн-формате с участием команды, которая занимается темой освобождения пленных, с представителями Международного комитета Красного Креста и других причастных к этому международных организаций.

Были сказаны очень важные вещи. В частности, относительно институциональной работы Красного Креста ради обеспечения безопасности тех, кого содержат в российском плену,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. И призвал немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста.

"Есть Еленовка. Фактически концлагерь, в котором содержат наших пленных. Нужен доступ к ним, как это и обуславливалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, по образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста. Но для этого нужно лидерство, добросовестность и понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест.

Красный Крест должен посетить Еленовку до 17 октября

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил важность вопроса о том, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в плену. Он отметил, что не понимает, почему миссия Красного Креста до сих пор не прибыла в Еленовку.

Поэтому призываю, чтобы не позднее чем за 3 дня (до 17 октября – 24 канал) миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна.

– сказал он.

Добавим, что в ночь на 29 июля Россия совершила теракт на территории Еленовки, убив немало украинских пленных, которые были в колонии. Официальных списков погибших военных до сих пор нет, и Россия пытается скрыть свою причастность к теракту. Россияне не допускают в Еленовку ни украинских представителей, ни международных.

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