Зеленский рассказал, сделал ли он все, что нужно для контрнаступления ВСУ
3 июня 2023, 15:24Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский дал интервью журналистам латиноамериканских СМИ. Глава государства во время разговора упомянул и о контрнаступательной операции наших воинов.
В частности, украинский лидер еще раз подчеркнул, что Украина готовит контрнаступление, поэтому оккупантам его не избежать. Однако детали операции Зеленский не раскрыл, чтобы не навредить нашим воинам.
Смотрите также Мы готовы к контрнаступлению, – Зеленский
Сделал Зеленский все для контрнаступления
Если бы вы меня спросили, я как президент сделал уже все для этого, я бы вам ответил,
– высказался президент.
Любопытно, что ответы журналисты так и не дождались, но после этих слов Зеленский начал улыбаться. Вероятно, он намекнул, что сделал все, что имел, и даже больше.
Интервью Зеленского: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: главное
- Недавно Михаил Подоляк заявил, что сейчас продолжаются подготовительные действия для украинского контрнаступления. По его словам, это займет не один день. Определенную дату назвать невозможно, ведь для подготовки нужно время.
- В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина готова к мощному контрнаступлению, чтобы освободить свои территории от российской оккупации. Он добавил, что украинские воины начнут действовать, когда командиры рассчитают, что ВСУ смогут получить наилучший результат на этом этапе войны.
- Кроме того, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что скоро наступит время, когда украинские военные перейдут к активным наступательным действиям.
- Кроме того, сенатор США Линдси Грэм после визита в Киев сообщил, что командование ВСУ проинформировало его о планах на поле боя. По его словам, в ближайшие дни мы увидим демонстрацию силы со стороны украинцев, которая всех поразит