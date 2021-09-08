Владимир Зеленский снова собирается в США: известно когда
8 сентября 2021 , 15:57Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский намерен осуществить еще один рабочий визит в Соединенные Штаты. Вероятно, поездка президента состоится в конце сентября.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Читайте также Насколько ситуация в Афганистане осложнила визит Зеленского в США: Кулеба рассказал детали
Готовим визит в Соединенные Штаты,
– сказал представитель президента.
В комментарии изданию "РБК-Украина" Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
- Генассамблея ООН откроет свою 76 сессию 14 сентября.
- Общие дебаты пройдут с 21 сентября по 27 сентября.
- В Вашингтоне президент Украины провел встречу с Джо Байденом, которая состоялась 1 сентября.
Встреча Зеленского и Байдена: коротко
- Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.
- Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев, незаконно заключенных Россией.
- Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не прочь наведаться в Украинское государство.
Читайте подробнее Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора