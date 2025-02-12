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24 Канал Новости Украины Зеленский сравнил украинские, российские и европейские войска
12 февраля, 12:16
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Зеленский сравнил украинские, российские и европейские войска

Анастасия Диденко

Президент Владимир Зеленский заявил, что без Украины Россия сможет оккупировать Европу. Он подчеркнул, что украинская армия является ключевой линией обороны для всего континента.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Владимира Зеленского. Он сравнил военные силы Украины, России и Европы, подчеркнув решающую роль Украины в обеспечении безопасности Европы.

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Без Украины Россия захватит Европу

По его словам, если Украина не сможет устоять, Россия легко оккупирует Европу из-за своего военного превосходства.

Зеленский отметил, что для эффективного наступления нужно определенное количество сил, в частности соотношение один к трем. Однако, без участия Украины в этой борьбе, Россия будет иметь преимущество, способное заставить Европу подвергнуться агрессии.

Если без Украины, вы поймете, что у России один к трем по отношению к Европе. И это очень понятно, что происходит,
– отметил Зеленский.

Он отметил, что без украинского отпора Россия может распространить свое влияние на всю Европу.

Президент добавил, что Россия уже намерена расширить свою агрессию и не видит другого пути, как стремление к полной оккупации Европы. По его мнению, это неизбежно, если не будут предприняты эффективные шаги для сдерживания этой угрозы.