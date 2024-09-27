Время не на нашей стороне: какова истинная цель визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить Джо Байдену детали плана победы, заверив, что осень 2024 года будет решающей. Зеленский должен убедить США в нескольких моментах для поддержки нашей страны.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что президент Украины должен доказать США, что победа нашей страны является для них приоритетом. Кроме этого, привести аргументы, что российские "красные линии" и ядерные угрозы не работают.

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Какова истинная цель визита Зеленского в США

По мнению исполнительного директора, представление Зеленским плана победы Байдену – это попытка подтолкнуть США как лидера союзников Украины и показать, что конечной целью является победа нашего государства.

Целью Зеленского является убедить Байдена в том, что для него есть четкий приоритет, обусловленный временем, чтобы позволить Украине сделать то, что ей надо для того, чтобы усилить свою позицию,

– подчеркнул Эпштейн.

Исполнительный директор объяснил, что многие американцы и европейцы, к сожалению, не осознают, что время не на нашей стороне. Многие американские политические лидеры считают, что Украина может просто иметь модель сдерживания в виде помощи от США. Однако украинская экономика и украинцы не могут бесконечно поддерживать такой процесс.

Надо дать украинцам возможность вытолкнуть это из нынешней патовой ситуации к позиции, когда они движутся к определенной форме победы. Это будет ключевой месседж, который Зеленский будет передавать Байдену,

– отметил Эпштейн.

Он рассказал, что США пока еще не предоставили Украине разрешение для ударов западным оружием вглубь России по военным целям из-за определенного страха эскалации. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что США панически боится российской ядерной эскалации.

Такие слова были огромной ошибкой, не следует рассказывать врагу, чего вы его боитесь. Поэтому россияне думают, что "бряцание" ядерным оружием работает, Путин специально будет делать то, что боится США,

– отметил исполнительный директор.

Именно поэтому президенту Украины нужно преодолеть страх эскалации США. Курская операция доказала миру, что "красные линии" России не стоят ничего. Регулярные войска находятся в Курской области почти два месяца, а Путин за это время не применил ядерное оружие.

США всегда боялись, что если Украина зайдет на территорию России, то российский диктатор использует ядерное оружие. Однако этого не произошло. Зеленский действительно имеет весомый аргумент для Байдена,

– добавил Эпштейн.

Кроме того, президент Байден скоро покинет пост, поэтому следующие несколько месяцев станут решающими в его наследии. Исполнительный директор отметил, что Зеленский должен воспользоваться этим моментом и подчеркнуть, насколько важной для США будет поддержка Украины.

К слову, издание WSJ сообщило, что западные чиновники недовольны планом победы Зеленского, ведь он не имеет всеобъемлющей стратегии. Они заявили, что наиболее разработанной частью плана является первая фаза – запросы, связанные с вооружением, а остальные ключевые элементы имеют меньше конкретики.