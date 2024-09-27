Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що президент України має довести США, що перемога нашої країни є для них пріоритетом. Крім цього, навести аргументи, що російські "червоні лінії" та ядерні погрози не працюють.

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Яка справжня мета візиту Зеленського до США

На думку виконавчого директора, представлення Зеленським плану перемоги Байдену – це спроба підштовхнути США як лідера союзників України та показати, що кінцевою метою є перемога нашої держави.

Метою Зеленського є переконати Байдена у тому, що для нього є чіткий пріоритет, обумовлений часом, щоб дозволити Україні зробити те, що їй треба для того, щоб посилити свою позицію,

– наголосив Епштейн.

Виконавчий директор пояснив, що багато американців та європейців, на жаль, не усвідомлюють, що час не на нашому боці. Багато американських політичних лідерів вважають, що Україна може просто мати модель стримування у вигляді допомоги від США. Однак українська економіка та українці не можуть нескінченно підтримувати такий процес.

Треба дати українцям можливість виштовхнути це з нинішньої патової ситуації до позиції, коли вони рухаються до певної форми перемоги. Це буде ключовий меседж, який Зеленський передаватиме Байдену,

– зазначив Епштейн.

Він розповів, що США поки ще не надали Україні дозвіл для ударів західною зброєю вглиб Росії по військових цілях через певний страх ескалації. Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що США панічно боїться російської ядерної ескалації.

Такі слова були величезною помилкою, не слід розповідати ворогу, чого ви його боїтесь. Через це росіяни думають, що "брязкання" ядерною зброєю працює, Путін спеціально буде робити те, що боїться США,

– зауважив виконавчий директор.

Саме тому президенту України потрібно подолати страх ескалації США. Курська операція довела світу, що "червоні лінїї" Росії не варті нічого. Регулярні війська перебувають в Курській області майже два місяці, а Путін за цей час не застосував ядерну зброю.

США завжди боялись, що якщо Україна зайде на територію Росії, то російський диктатор використає ядерну зброю. Однак цього не сталось. Зеленський справді має вагомий аргумент для Байдена,

– додав Епштейн.

Крім того, президент Байден скоро покине посаду, тому наступні кілька місяців стануть вирішальними у його спадщині. Виконавчий директор наголосив, що Зеленський має скористатись цим моментом та підкреслити, наскільки важливою для США буде підтримка України.

До слова, видання WSJ повідомило, що західні чиновники незадоволені планом перемоги Зеленського, адже він не має всеосяжної стратегії. Вони заявили, що найбільш розробленою частиною плану є перша фаза – запити, пов'язані з озброєнням, а решта ключових елементів мають менше конкретики.