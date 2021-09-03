О главных итогах визита Зеленского в США читайте в материале 24 канала.

Кстати На встрече с Зеленским Байден сказал, что хочет еще раз посетить Украину

Как прошла встреча Зеленского с Байденом

Главным событием визита Зеленского в США стала встреча с президентом Джо Байденом. Переговоры политиков в Вашингтоне продолжались несколько часов. По словам украинского лидера, говорили о "Северном потоке-2", сотрудничестве в Черноморском регионе, вступлении Украины в НАТО. Донбасс и Крым, а также о реформах.

Зеленский отметил, что встреча прошла в непостоянно-солнечной атмосфере. Байден же сказал, что у Украины и США – общие ценности.

Результаты встречи

После встречи Офис Президента опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве США и Украины.

Страны усилят сотрудничество в черноморской безопасности, кибербезопасности, обмене разведывательной информацией, противодействию российской агрессии, в сфере вооружений, в уменьшении риска и угроз;

Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс. В частности стремление вступить в НАТО,

Украина будет строить антикоррупционную инфраструктуру и реформировать судебную систему;

Киев будет бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ;

стороны будут работать для усиления иностранных инвестиций в Украину;

страны намерены усилить сотрудничество касательно климатических целей;

в рамках сотрудничества с МВФ Украина планирует реформировать государственные предприятия;

Вашингтон предоставит Киеву 12,8 миллиона долларов помощи для борьбы с COVID-19.

Встреча Байдена и Зеленского, смотрите видео:

Военная помощь

В совместном заявлении также говорилось о политике безопасностной помощи для Украины в размере 60 миллионов долларов. Она предусматривает также предоставление бронебойных систем Javelin и другого летального и нелетального оборудования.

Отдельно отметили, что это позволит Украине эффективно защищать себя от российской агрессии.

45 миллионов долларов гумдопомогы для жителей Донбасса

В США заявили, что из-за ситуации на востоке Украины 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Поэтому американцы предоставляют Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Обратите внимание! Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что США готовы присоединиться к нормандскому формату. Однако есть условие – все стороны должны дать согласие, в том числе и Россия.

Позиция по Северному потоку-2

В Штатах подтвердили, что российский газопровод в обход Украины представляет опасность. Поэтому США настаивают на сохранении транзитной роли Киева после запуска "Северного потока-2".

Соглашение о космическом сотрудничестве

Зеленский также посетил NASA и обсудил с директором Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина. Руководитель NASA также согласился посетить Украину по приглашению Зеленского.

Впоследствии Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов. Договоренность предусматривает, что будут оказывать друг другу услуги и информацию по космической осведомленности. Кроме того, расширят сотрудничество в использовании космического пространства.

"Энергоатом" и американская компания будут строить энергоблоки на АЭС

В рамках визита президента "Энергоатом" подписал с американской компанией Westinghouse electric меморандум. Стоимость проекту составит до 30 млрд долларов.

Согласно договоренностям, компании совместно будут строить энергоблоки Хмельницкой АЭС. Сначала построят один пилотный, а затем – еще 4.

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Оборонное соглашение

Министры обороны Украины и США 31 августа подписали соглашение, касающееся исследований, разработок, испытаний и оценки вооружений.

Таким образом в будущем смогут заключать контракты по совместным научно-исследовательским и конструкторским работам в оборонной сфере. Например, в Украине планируют внедрять передовые оборонные технологии и модернизировать вооружение и военную технику, в том числе и с привлечением инвестиций из США.

Встреча с конгрессменами и главой Всемирного банка

Зеленский встретился с представителями Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе. Президент предложил им приобщиться к воплощению плана трансформации Украины. Американские политики заверили в поддержке Украины.

Кроме того, президент провел встречу с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Говорили о земельной реформе, ирригации и развитии агросектора.



Встреча Зеленского с главой Всемирного банка / Фото с твиттера Зеленского