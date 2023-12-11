Подорвали авто Епифанова, чиновника оккупационной администрации на Запорожье: видео
Источник:"Крым.Реалии"
Оккупанты заявили, что одного из них подорвали в Запорожской области. Соответствующее видео выложило управление МВД РФ в Крыму.
Россияне сообщили, что в Запорожской области авто чиновника оккупационной администрации Владимира Епифанова взлетело на воздух. Детали расскажет 24 Канал.
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Что известно о подрыве чиновника на Запорожье
На видео с камер наблюдения заметен момент взрыва. Он зафиксирован с разных ракурсов.
Момент подрыва авто чиновника оккупационной администрации на Запорожье: смотрите видео
Кто именно пострадал – россияне не сообщают. Впрочем, они уже задержали того, кого подозревают в подрыве. Это якобы житель Симферополя.
После взрыва якобы три человека получили ожоги и были госпитализированы.
Журналисты проекта "Крым. Реалии" указывают, что подтвердить достоверность видео и заявлений российских властей пока невозможно, поскольку на оккупированных территориях покушения на российских чиновников происходят постоянно.
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