Подорвали авто Епифанова, чиновника оккупационной администрации на Запорожье: видео

Оккупанты заявили, что одного из них подорвали в Запорожской области. Соответствующее видео выложило управление МВД РФ в Крыму.

Россияне сообщили, что в Запорожской области авто чиновника оккупационной администрации Владимира Епифанова взлетело на воздух. Детали расскажет 24 Канал.

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Что известно о подрыве чиновника на Запорожье

На видео с камер наблюдения заметен момент взрыва. Он зафиксирован с разных ракурсов.

Момент подрыва авто чиновника оккупационной администрации на Запорожье: смотрите видео

Кто именно пострадал – россияне не сообщают. Впрочем, они уже задержали того, кого подозревают в подрыве. Это якобы житель Симферополя.

После взрыва якобы три человека получили ожоги и были госпитализированы.

Журналисты проекта "Крым. Реалии" указывают, что подтвердить достоверность видео и заявлений российских властей пока невозможно, поскольку на оккупированных территориях покушения на российских чиновников происходят постоянно.

Вечером телеграм-канал "Крымский ветер" дал подробности . По их данным, в машине находился помощник вице-гауляйтера оккупированной части Запорожской области Владимир Епифанов. На него уже было покушение в июне.

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